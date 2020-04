Escándalo en Argentina: jugador de Boca Juniors es acusado de maltrato con fotos de violencia explícita

Daniela Cortés es la novia de Sebastián Villa, jugador colombiano que milita en Boca Juniors, al que acusó en Instagram de propinarle constantes golpizas hasta dejarla herida como muestra en varias imágenes.

La mujer define al delantero como un "maltratador físico y psicológico", asegurando que “este es el verdadero Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”.

Cortés relata que “fueron dos años viviendo juntos de muchos sufrimientos” donde siempre esperó un cambio en su pareja, algo que al parecer no llegó.

Además acusó a Villa de amenazas en contra de su familia. “Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro. No entiendo una persona profesional como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar, siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia”, cerró.