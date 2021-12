Ex técnico bielsista de La Calera nominado para ser el mejor de América: compite contra monstruos como Marcelo Gallardo y Tite

Como es una tradición de todos los años, el diario uruguayo El País realizará la entrega de premios a los mejores del año en América, tanto a jugadores como entrenadores. Y en este último rubro, asoma el nombre de un conocido en Chile, pues entrenó a Unión La Calera.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien fue el conductor de los cementeros en la campaña 2020, que culminó con una histórica clasificación a Copa Libertadores por primera vez. Por lo mismo, el argentino dio un gran paso en su carrera.

Para la temporada 2021 fue contratado por Fortaleza, elenco que es muy popular en su estado pero que nunca había tenido grandes resultados deportivos. Algo que cambió con la llegada del ex estratega calerano, quien dirige a Ángelo Henríquez.

Esto porque en el Brasileirao consiguió una campaña extraordinaria, que catapultó a los del norte de Brasil a fase de grupos de Copa Libertadores, tal como sucedió con La Calera unos meses antes.

Vojvoda se ha reconocido como un seguidor (como tantos otros) de Marcelo Bielsa. "Bielsa es un permanente innovador en la metodología de trabajo. Yo lo viví a él desde las Inferiores. Vivía ahí. Iba siempre a la cancha. Ya era de Newell's. Me acuerdo las finales de las Libertadores... Fueron momentos muy lindos, muy intensos. Rosario era una fiesta", comentó el ex leproso en una entrevista a Clarín, donde detalló que "a Bielsa no lo tuve como entrenador, pero lo admiré desde siempre".

En la lucha por el mejor de América, competirá contra el DT de River Marcelo Gallardo, de la selección brasileña Tite, de la selección argentina Lionel Scaloni y del bicampeón de América con Palmeiras, Abel Ferreira, entre otros.

El listado

Marcelo Gallardo (River)

Lionel Scaloni (Selección Argentina)

Abel Ferreira (Palmeiras)

Juan Reynoso (Cruz Azul)

Gustavo Alfaro (Selección de Ecuador)

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza)

Cuca (Atlético Mineiro)

Tite (Selección de Brasil)