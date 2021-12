El ex defensor de Colo Colo tuvo una salida de cadena que le cuesta y caro para la próxima temporada. Pese a ello, la sacó barata.

Juan Manuel Insaurralde vivió un minuto de furia semanas atrás en el duelo entre Independiente de Avellaneda y Banfield. En la fecha 23 de la Liga Profesional de Argentina, el Rojo cayó con una contundente goleada por 4-1 y sufrió la expulsión del ex Colo Colo.

Luego de que el equipo fuera superado por completo en la cancha, el Chaco no aguantó la frustración y se desquitó de la peor manera posible. Una falta en los descuentos en medio de los gritos de "Ole" de los hinchas locales sacó de sus casillas al zaguero, generando una de sus mayores salidas de cadena.

Cuando el reloj marcaba el minuto 92', Insaurralde fue a cortar una jugada de Giuliano Galoppo con una patada evidente y que no tenía discusión. El árbitro se acercó de inmediato a mostrarle la cartulina roja, momento que desató la ira del defensor.

El Chaco no aguantó la rabia y se acercó a Hernán Mastrángelo, el juez del partido, pero no para gritarle ni reclamarle la sanción, sino que para tomarlo del cuello y ahorcarlo. Sus compañeros de inmediato corrieron a separarlos para que no pasara a mayores, pero su acto ya estaba hecho.

Esto ocurrió el pasado 30 de noviembre, pero recién en las últimas horas se conoció su castigo. El Tribunal de Disciplina de la AFA no dudó y le impuso un duro castigo: cuatro fechas fuera de las canchas.

Si bien la sanción es mucho menor a lo que pudo llegar a ser, Insaurralde le deja un problema grande a Independiente. Esto, debido a que no podrá estar presente en el inicio de la próxima temporada y obligará a tomar medidas, ya sea con un refuerzo o con novedades.

Revisa la agresión de Juan Manuel Insaurralde al árbitro Hernán Mastrángelo