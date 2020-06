Juán José López, ex DT de River Plate: “Pelear el descenso fue como una pandemia. Todos te metían miedo"

El año 2011 se vivió un caso inédito en Argentina: el descenso de River Plate, uno de los equipos más grandes del hermano país.

Juan José López, entrenador de ese equipo aseguró en conversación con Futbolémico que “pelear el descenso fue como una pandemia. Todos te metían miedo”.

Consultado respecto a si fue un error tomar ese equipo, el adiestrador asegura que no, y que de hecho lo volvería a hacer.

River Plate el día del descenso (Getty Images)

"No me equivoqué en agarrar. Daniel (Passarella) me había ido a buscar después de que todos le dijeran que no. En la cabeza tenía que iba a pelear el descenso y si un club chico tiene presión, imagínate River”, confesó.

JJ López eso sí, culpa a los dirigentes por la debacle futbolística, más allá de las responsabilidades técnicas.

“Se llegó a eso por dirigentes que no habían hecho bien su trabajo. El final fue por decantación. Traté de dar todo y lo siento mucho. Me quedará una mancha más al tigre”, cerró.