Joshua Kimmich se anticipa al fichaje de David Alaba por el Real Madrid: "Después del Bayern, no está nada mal"

David Alaba es uno de los jugadores que más llama la atención de cara al próximo mercado de fichajes en Europa luego que anunciara que no renovará su contrato con el Bayern Munich por lo que podrá llegar a coste cero a cualquier equipo. Real Madrid y Barcelona se han interesado en el defensor.

Uno de sus compañeros en el equipo bávaro, Joshua Kimmich, adelantó que podría ir con los merengues. "Aquí lo ha ganado todo. Yo diría que el Real Madrid, sin duda alguna, es un club digno. No hay muchos pasos que se puedan dar después del Bayern de Múnich, pero el Real Madrid no está del todo mal", afirmó.

Según los medios españolas, entre el zaguero austriaco y la institución blanca ya existe un preacuerdo que puede hacerse oficial cuando la temporada termine. Su opción toma fuerza, especialmente, ante lo fallida que está resultado la renovación de Sergio Ramos, quien también termina su contrato.

Alaba dejará el Bayern Munich con cerca de 450 partidos, 11 temporadas como profesional, en las cuales ha ganado nueve Bundesligas, dos Champions League, un triplete y un sextete. Llegó al club para formar parte de las categorías menores y se terminó consagrando como un histórico en la institución.

Joshua Kimmich habló del futuro de David Alaba al marcharse del Bayern. (Foto: Getty Images)

"He tomado la decisión de probar algo nuevo. No fue una decisión fácil. Todo lo contrario. El equipo forma parte de mi corazón. Pasé momentos únicos en estos trece años: el triplete, mi debut, la revalidación del triplete. No se puede describir con palabras. Fue un tiempo precioso", afirmó al anunciar su salida.