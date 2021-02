David Alaba confirma que se va del Bayern Munich: "He tomado la decisión de probar algo nuevo"

David Alaba confirmó que será uno de los jugadores más deseados en el próximo mercado de fichajes pues dio a conocer su decisión de no continuar en el Bayern Munich tras esta temporada, en la que finalizará su contrato. Así pondrá punto final a su historia en el club tras 13 años, 11 como profesional.

Así lo anunció en una rueda de prensa. "He tomado la decisión de probar algo nuevo. No fue una decisión fácil. Todo lo contrario. El equipo forma parte de mi corazón. Pasé momentos únicos en estos trece años: el triplete, mi debut, la revalidación del triplete. No se puede describir con palabras. Fue un tiempo precioso", resaltó.

Sin embargo, el pulifuncional defensor austriaco no quiso dar mayores detalles sobre cuál será su destino. "No es un secreto que mis agentes están en contacto con los clubes. Hay muchos rumores, pero prefiero concentrarme en el Bayern. Estoy en contacto con mis representantes, lo demás ya se verá", apuntó.

��️ "Aún no he tomado la decisión sobre mi próximo destino". @David_Alaba pic.twitter.com/GOMXk3RFjj — ������ FC Bayern München Español ������ (@FCBayernES) February 16, 2021

Explicó el porqué de su decisión. "No fue por motivos financieros. Me quedan cinco, seis o siete años de fútbol y solo di vueltas a la cabeza sobre qué hace. Quiero afrontar un nuevo reto, salir de mi zona de confort y evolucionar tanto como jugador como persona. Son los factores claves a la hora de decidir".

Alaba dejará el Bayern Munich con cerca de 450 partidos, 11 temporadas como profesional, en las cuales ha ganado nueve Bundesligas, dos Champions League, un triplete y un sextete. Real Madrid sería el destino del austriaco según varias versiones de prensa.