Jorge Robledo, el chileno que protagoniza la portada de uno de los discos de John Lennon

El 8 de diciembre es un día especial para los fanáticos del rock y la música en el mundo entero. Un día como hoy, pero hace ya 40 años, John Lennon era asesinado por Mark Chapman. La voz de The Beatles se apagaba para siempre, dejando una pena que dura hasta el día de hoy en sus fans.

Pero hay una historia que liga fuerte al hombre tras emblemas como "Imagine" y "Don't let me down" con el fútbol chileno. Y es que uno de los jugadores nacionales fue protagonista de una de las portadas más importantes de su carrera.

Se trata de Jorge Robledo, el futbolista más reconocido en la década del 50' en nuestro país. El centrodelantero nacido en Iquique partió a los 5 años junto a su madre a Inglaterra, donde se forjó como futbolista y se elevó a leyenda del Newcastle.

La imagen de Jorge "George" Robledo anotando el gol del triunfo del Newcastle ante Arsenal en la final de la FA Cup de 1952. Lennon la hizo dibujo cuando niño y 22 años después la hizo portada de uno de sus discos. Foto: Archivo

Y fue con el equipo de las urracas que el chileno enamoró el corazón de Lennon. El 3 de mayo de 1952, el artillero fue la figura para vencer al Arsenal en la final y quedarse con el título de la FA Cup.

En aquella oportunidad "George" Robledo, como se le conocía en Inglaterra, anotó el gol de la victoria. Una foto de aquel entonces mostraba el momento exacto de la anotación, una que la voz de The Beatles guardó a su estilo.

El 4 de octubre de 1974, Lennon presentó al mundo su cuarto disco solista, titulado "Walls and Bridges". Y en su portada, aparece un dibujo hecho por el músico cuando apenas tenía 11 años y donde se ve el mismo instante del gol al Arsenal, con el delantero nacional de figura.

Pero nadie conocía aún la historia detrás de la imagen. No fue hasta el año 2009 que, gracias al escrito chileno Néstor Flores, se confirmó que el delantero era parte importante de la vida del Beatle.

Si bien Lennon no era un gran fanático del fútbol, su amor por la pelota en la infancia estuvo marcada por Robledo. 22 años después de dibujarlo, lo llevó a uno de sus discos. Y si bien no es una copa, es probablemente uno de los reconocimientos más importantes en la historia del balompié nacional.