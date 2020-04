Joel Carli, jugador del Botafogo: "Cuesta creer que Jair Bolsonaro haga las cosas que hace"

El jugador argentino Joel Carli, el que milita actualmente en el Botafogo, ex club de Leonardo Valencia, criticó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Cuesta creer que el presidente haga las cosas que hace. Por suerte los gobernadores no piensan de la misma forma, y tanto en San Pablo como en Río donde hay muchos contagios y muertes, sí intentan llevar la situación seriamente", aseguró en conversación con el portal 0223 de Mar del Plata y recogidas por TyC Sports.

Agregando que "la verdad que todavía acá no se tomó conciencia de la gravedad de la situación. Hay mucha gente en la calle. Parte de la sociedad se lo toma en serio, y parte no. Brasil es muy grande, y esa gente que todavía no entendió que el problema es serio trae muchas complicaciones. La población es inmensa".

Carli ratifica que en Brasil "la cuarentena no es obligatoria" y que apenas sale. "Lo mínimo e indispensable para hacer las compras, tomando todos los recaudos necesarios", cerró.