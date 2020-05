Joe Hart le cuenta al príncipe Guillermo que lo pasó muy mal con la llegada de Claudio Bravo al Manchester City

El arquero inglés de la selección británica y actualmente en la portería del Burnley, Joe Hart, reveló que el momento más duro de su carrera fue la llegada de Claudio Bravo al Manchester City.

Hart participó nada más y nada menos del programa del Duque de Cambridge en la BBC llamdo “Prince William and our Mental Health”. ¿Qué sintió cuando Josep Guardiola elegía a Claudio Bravo en desmedro suyo?

"Sonará patético, pero la verdad es que lo más difícil que he tenido que pasar es no jugar y no ser querido... Las cosas sucedieron con el nuevo entrenador del Manchester City, probablemente el técnico más importante del mundo”, dijo Hart al príncipe Guillermo.

Agregó que “no era que yo no le caía bien necesariamente, sólo es que él creía que yo no estaba a la altura y así se dieron las cosas”.

Claudio Bravo llegó al City de Pep la temporada 2016-17 y de inmediato le quitó la titularidad a Hart, quien prefirió partir a Torino.

Bravo y su clásico en el Manchester City.