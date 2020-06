Joe Hart se queda sin equipo luego que el Burnley decidiera no extender su contrato

En 2018 el portero Joe Hart llegó al Burnley con un contrato por dos años, vínculo que el club el del condado de Lancashire decidió no extender, por lo que tras 24 meses junto a los vinotinto, Hart quedará como agente libre a finales de este mes de junio.

Según reveló la BBC, Hart perdió el puesto después de la derrota por 5-1 de los clarets ante el Everton a pocas semanas de su arribo, y desde entonces solo ha jugado tres partidos, dejándole la titularidad en bandeja al talentoso Nick Pope, de 28 años.

Uno de los puntos de inflexión para la decadencia de la carrera del portero fue la llegada de Joseph Guardiola al Manchester City, quien desde un principio le aclaró a Hart que no estaría dentro de sus planes para el elenco ciudadano.

"Sonará patético, pero la verdad es que lo más difícil que he tenido que pasar es no jugar y no ser querido... Las cosas sucedieron con el nuevo entrenador del Manchester City, probablemente el técnico más importante del mundo”, dijo Hart hace poco al Príncipe William.