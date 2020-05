Joe Hart recuerda su relación con Manuel Pellegrini en el Manchester City: "Después que me apartó, alcancé mi mejor nivel"

Joe Hart sufrió un bajón importante en su rendimiento en la temporada 2013/2014. Atrás habían quedado sus buenas actuaciones en la histórica Premier League de 2012 para el Manchester City.

Es por esto que el entrenador en ese entonces, Manuel Pellegrini, decidió aparte del plantel. El técnico chileno lo despojó de la titularidad debido a las irregulares actuaciones que le costaron algunos resultados valiosos en la Premier y en la Champions.

Varios años después, el golero británico recordó dicha situación que vivió con el Ingeniero: "Yo no sabía cómo enfrentar esos momentos duros. solo quieres decirle a todos que se alejen y señalarles que estás bien. Fue muy frustrante y eso me enojó un poco. Mi puesto estuvo bajo amenaza por primera vez".

Manuel Pellegrini dirigió al Manchester City desde el 2013 al 2016, logrando una Premier League y dos Copa de la Liga

"La primera reacción que tuve fue que eso no podía estar pasando, no podían estar sacándome del equipo. Intenté entrenar más, ser más agresivo... mi representante me sugirió que hablara a un sicólogo para tranquilizarme y eso me ayudó a notar que podía costar el título al equipo si seguía en el arco", confesó en conversación con The Guardian.

Por último, el meta reconoció que "como tenía una buena relación con el técnico, decidimos que me alejaría del fútbol, entonces luego volví y empecé a disfrutar de jugar otra vez. Fue cuando alcancé mi mejor nivel. Después de cinco o seis partidos ya estaba de vuelta".

Finalmente, Hart retomó su nivel y ayudó a los Citizens a conquistar la Premier League de esa temporada.