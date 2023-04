Manuel Pellegrini despide a uno de los referentes de su Real Betis. Joaquín Sánchez anunció que se retirará del fútbol profesional y colgará los botines de manera definitiva al final de la temporada, poniendo punto final a su carrera a los 41 años de edad.

Un día después del anuncio, el volante realizó una conferencia de prensa y se refirió justamente al rol de Pellegrini, junto a quien levantó la Copa del Rey en 2022. Joaquín llenó de elogios al Ingeniero y aseguró que lo ayudó en momentos en que lo necesitaba.

"Estoy feliz de terminar mi carrera con un entrenador como Pellegrini, que me conoce a la perfección. También hubo momentos en los que me ayudó para seguir adelante o momentos de duda donde no sabía si retirarme o no", manifestó el histórico jugador Betis.

"También me apoyó, contaba conmigo, me sentía importante... y esos en momentos complicados me ayudó y formó parte de mi carrera profesional. Estoy agradecido eternamente y ojalá este año podamos terminar de la mejor manera posible", sumó.

Por su lado, el técnico del cuadro bético manifestó que "Joaquín fue un líder en todas partes, ha contagiado esa calidad, esa alegría, esa ambición de buscar un salto más... Vivir esos años fue inolvidable en mi carrera. Fueron los mejores años que tuve. De arrepentidos está lleno el cielo. Lo esperamos también".

Además, recordó cuando lo dirigió en Málaga. "Tres años inolvidables donde había un plantel extraordinariamente comprometido y las carcajadas se oían en el vestuario. Parecía imposible de igualar y tuve la fortuna de repetirlo en Betis. El mismo plantel comprometido, las mismas carcajadas..."