Joan Laporta, nuevo presidente del Barcelona asegura que Lionel Messi quiere quedarse en el Barça

Barcelona inicia una nueva etapa de la mano de su nuevo presidente, Joan Laporta, quién este domingo ganó los comicios en el cuadro azulgrana, y al parecer, su primera gran tarea será la de asegurar la continuidad de Lionel Messi.

Pese a que muchos daban por hecho que el argentino saldría sí o sí en junio, con el PSG como gran candidato, el nuevo mandamás cree que el argentino se quedará y se retirará en el Barça.

"Fue muy bonito ver a Messi yendo a votar. Es una prueba más de que ama al Barça. Estoy convencido de que se quiere quedar”, afirmó en entrevista con el Món de RAC1.

Agregando que “estoy muy tranquilo de que podremos hablar. Haremos lo mejor para el Barça y para Leo. Él me dio ánimos y me felicitó. Cuando tenga el resultado de la auditoría podremos hacerle una propuesta atractiva a nivel deportivo. Podrá volver a ganar Champions. Estoy convencido de que se adaptará al tema económico porque no se guía por el dinero”.

El nuevo presidente, volvió a destacar la participación de Lionel Messi en las elecciones del Barcelona.

“Es una imagen buena para el Barça y para él. Pone de manifiesto que somos más que un club, fue una de las mejores imágenes del día. Messi quiere al Barça y lo de ayer fue una prueba más”, declaró.

Para el final, Laporta confesó que algunos jugadores del equipo lo llamaron para felicitarlo por su aplastante triunfo. “Sí, me han felicitado algunos jugadores ¿Quién? Pues por ejemplo Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba... creo que es normal”, cerró.