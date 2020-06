Joan Capdevila le rinde pleitesías a Manuel Pellegrini: "Mucha responsabilidad de mis triunfos la tiene él"

Manuel Pellegrini fue el entrenador que cambió la historia del Villarreal con su mítica campaña en Champions League, logrando semifinales con el Arsenal. Un equipo que cautivó a toda Europa.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, el campeón del mundo Joan Capdevila, llenó de elogios al Ingeniero y lo consideró parte importante de su vida y carrera futbolística.

"Pellegrini le cambió la historia al Villareal. Cuando llego, él ya tenía nombre en España. Llegó a semifinales de ese año y la verdad es que con él… es uno de los mejores entrenadores que he tenido, por lo que transmitía. Lo disfruté muchísimo y siempre me alegraré de que le vaya bien", expresó.

Además agregó que, "es un fenómeno, muy cercano al jugador. Transmite muy bien, se hace querer y a la hora de trabajar es muy disciplinado y profesional. Con el jugador es uno más, siempre de buen humor, te transmite confianza y te quita presión. Con él estuve de una manera fantástica, que se veía en el campo. Sacaba el máximo rendimiento en cada jugador".

El boom de la carrera de Joan Capdevila calzó con periplo en Villarreal, por lo que mostró su lado más agradecido con el entrenador chileno, quien fue vital en su carrera.

"Yo llego en 2007 y cuando estoy en el Villareal me llaman para la Eurocopa donde salimos campeones y después al Mundial. Algo tiene que ver Pellegrini, porque tiene que ver el rendimiento en tu equipo. Mucha responsabilidad de mis triunfos la tiene Pellegrini, porque si no me da la confianza no hubiera jugado ni hubiera sido campeón. Para mí es top, el número 1",sentenció.