Javier Toledo amarga el debut oficial de Sebastián Beccacece en la banca de Racing

Sebastián Beccacece tuvo un amargo debut en la banca de Racing Club de Avellaneda. La Academia no pudo obtener los tres puntos e igualó 1-1 con Atlético Tucumán en el Cilindro.

Con Gabriel Arias y Eugenio Mena entre los titulares, y con Marcelo Díaz en la banca, el ex DT de Universidad de Chile hizo su estreno oficial en la banca del campeón de la Superliga.

Mauricio Martínez abrió el marcador al minuto 37' tras conectar un balón suelo dentro del área. Pero en el segundo tiempo, la Academia sacó el pie del acelerador y el Decano logró el empate con un viejo conocido del fútbol chileno.

El ex Colo Colo Javier Toledo puso el 1-1 al minuto 60'. Arias no pudo cortar el centro, la pelota le cayó a ex albo y clavó el empate definitivo.

Con este resultado, Racing cae al octavo puesto y se aleja a seis puntos del líder River Plate.