Una situación más que inusual y que ha sacado carcajadas en Brasil ha involucrado, sin querer, a Javier Parraguez. En las últimas horas se conoció que un conductor de una aplicación trasladó sin saber a un delantero del Sport Recife, al que criticó sin darse cuenta que estaba en su auto para pedir al chileno.

El Búfalo había tenido un arranque más que prometedor en su aventura en Brasil, pero poco a poco se fue quedando sin espacio. Su última vez dentro de la cancha fue a mediados de julio, para luego quedarse en la banca y en las últimas jornadas no ser ni convocado.

Pero pese a esto, los fanáticos del Sport Recife no lo olvidan y lo quieren ver otra vez en la cancha. Así por lo menos lo dejó claro Diego Rodríguez, conductor de una aplicación de transporte de pasajeros y que en las últimas horas ha protagonizado un tremendo momento.

Todo se generó el lunes recién pasado, cuando el delantero Ray Vanegas pidió un vehículo para trasladarse. Hasta el lugar llegó el chofer, quien no lo reconoció ni lo miró a su rostro antes de que subiera.

Conversando sin problemas, comenzó a hablarle al colombiano sobre el Sport Recife y su momento. El artillerno no dudó en sacar su teléfono escondido para grabar lo que estaba viviendo, pero no imaginaba las frases que dejaría al descubierto.

"Este tipo que juega en el Sport, Parraguez, es bueno. El otro creo que es más o menos, que es de Ecuador... el bajito de Ecuador", dijo algo confundido el conductor de la aplicación.

El colombiano le preguntó por quién era, entendiendo que estaba confundiendo su nacionalidad. "Ray Vanegas. Es Ray Vanegas. Creo que es razonable", le lanza en su cara. "Juega bien, ¿no?", le respondió el delantero, a lo que recibió otra bomba. "Creo que es razonable... Es que es un tipo rápido", dice antes de la réplica del jugador. "Rápido... pero es muy inteligente", le devolvió.

El chofer no se arrepiente de pedir a Javier Parraguez

Luego de que Ray Vanegas compartiera el insólito momento en sus redes sociales, la prensa buscó por cielo, mar y tierra al conductor. Fue así como dieron con Diego Rodríguez, quien en conversación con GloboEsporte explicó todo lo ocurrido.

"Este año solo hice cinco carreras a través de la aplicación y una de ellas fue la de Ray. No me di cuenta de que era él porque cuando un pasajero sube a mi auto, no lo miro a la cara para no avergonzarlo. Era muy humilde, no mostraba arrogancia. Seguí el viaje, pero tampoco sabía que estaba filmando", detalló.

Diego Rodríguez reveló que tras lo ocurrido, se contactó con el jugador y le pidió las disculpas correspondientes, asegurando que nunca dijo que fuera un "mal atleta". Aunque no todo fue alegría, ya que también recibió críticas en redes sociales, lo que lo obligó a eliminarlas por un tiempo.

Pero pese al momento, el conductor no se arrepiente de lo que dijo e insiste en ver otra vez en la cancha al Búfalo. "En mi opinión tiene que jugar Luciano Juba y Javier Parraguez también. El entrenador tiene que armar un equipo que se adapte al estilo de juego del atleta. Para mí, Ray Vanegas es un jugador de segunda parte, es un tipo para darle velocidad al juego, tirar un balón al área", sentenció.