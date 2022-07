Javier Parraguez abordó el momento que vive con el Sport Recife. El ex atacante de Colo Colo no anota desde mayo en el Brasileirao B y mandó un mensaje a la fanaticada.

Javier Parraguez no la pasa tan bien en Brasil. Sport Recife pasó de ir puntero en el Brasileirao B a caer al quinto lugar de la tabla de posiciones, luego de varias derrotas y empates que desencadenaron incluso en la salida de su entrenador.

Y pese a haber tenido un goleador inicio en el elenco brasileño, el ex atacante de Colo Colo ha caído en rendimiento durante las últimas semanas. El delantero nacional brilló en el Campeonato Pernambucano, pero en el Brasileirao B no ha tenido la misma suerte y no puede marcar desde mayo, cuando hizo su único gol de la temporada.

Anoche, el chileno solo disputó 29 minutos del empate sin goles del Recife ante Operario. El elenco del Búfalo dejó pasar la oportunidad de acercarse a Gremio (que actualmente está en la cuarta posición con 29 unidades) y por ahora está fuera de la zona del ascenso con 26 puntos.

Ante eso, Parraguez sacó cuentas. El delantero nacional se tomó su Instagram para dejar un mensaje a la fanaticada del Recife, en el cual manifestó que su autocrítica es más grande que la de cualquiera y que pronto se le abrirá el arco.

"Mi autocrítica es mas grande que la de cualquiera. Nunca ha sido fácil, hijo del rigor como siempre. Tengo fe de que pronto celebraremos todos juntos. Sale uno y salen todos, en breve se abre. El trabajo en equipo es fundamental. Gracias a Dios y todos por el apoyo", escribió el Búfalo.

El chileno tendrá la posibilidad de luchar por un puesto en una nueva fecha del Brasileirao B. Sport Recife se mide este lunes ante el Vila Nova y espera un triunfo que mantenga con vida su sueño de subir de categoría.