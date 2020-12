Jan Vertonghen revela que estuvo 9 meses con problemas en su cabeza tras choque en Champions League

Una de las imágenes más escalofriantes que dejó la Champions League 2018/19 fue el terrible choque de Jan Vertonghen. El defensor tuvo un fuerte golpe con su compañero Toby Alderweireld en el duelo de ida entre el Tottenham ante Ajax y dejó a todos preocupados tanto en la cancha como en los hogares.

Y si bien siguió jugando los partidos restantes, este lunes el belga realizó una fuerte confesión que sacude a la Premier League. El zaguero conversó con Sporza TV y reveló que arrastró problemas durante nueve meses tras lo ocurrido.

Vertonghen señaló de entrada que "sufrí mucho después de ese golpe, con mareos y dolores de cabeza (...) Nunca hubiera tenido que seguir jugando".

El momento del choque entre Jan Vertonghen y Toby Alderweireld en la semifinal de Champions League 2018/19. Foto: Getty Images

Pero el defensor no se detuvo ahí y recalcó que "me afectó durante nueve meses y obviamente no pude jugar tan bien como quería. No sabía qué hacer. Fue partido tras partido y entrenamiento tras entrenamiento".

El salvavidas de Vertonghen llegó gracias a la pandemia del coronavirus, momento en el que pudo descansar y empezar así su recuperación. Sin embargo, el rendimiento estuvo lejos del esperado y terminó partiendo del club.

"En ese momento no pude continuar. Solo me quedaba un año de contrato, así que tenía que jugar. Pero una vez que jugué, jugué mal", sentenció.

Desde el Tottenham no han emitido declaraciones al respecto, mientras que se especula que la Premier League tomará cartas en el asunto para conocer los detalles de por qué se le mandó a la cancha con un problema tan grave como ese.