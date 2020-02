Irreconocible: Neymar deja atrás su pelo teñido y sorprende con radical cambio de look

Una de las cosas que más le preocupa a Neymar es su look. El brasileño siempre se preocupa de estar a la moda tanto en su ropa como en sus peinados, sin importar lo llamativo que puedan llegar a ser.

Durante las últimas semanas, el crack del PSG había sorprendido a todos con lo que había hecho en su cabello, tiñéndolo completamente de fucsia, pero con lo hecho este lunes dejó a todos sus seguidores con la boca abierta.

A través de una historia de Instagram, el brasileño reveló el nuevo estilo que llevará en su cabeza. Fuera de todo lo que se podía pensar, optó por cortar todo de raíz y se dejó ver completamente calvo, lo que generó una serie de comentarios en redes sociales.

Neymar completamente pelado.

De seguro no será un problema para Neymar lo que digan sobre su aspecto, pero no deja de llamar la atención que volviera a utilizar un look con el que solo se le vio dos veces: en Santos y en Barcelona. ¿Será que prepara su regreso a alguno de ellos? A esta altura, todo puede pasar.