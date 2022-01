El ex mediocentro defensivo Jérome Rothen que tuvo un paso por el PSG y ahora es comentarista deportivo le pegó con todo al estilo de vida del ástro brasileño. Además asegura que a su edad es más difícil recuperarse.

Jérome Rothen ex futbolista del PSG le pega con todo a Neymar y su estilo de vida: "Envejece y gana peso sin parar"

Neymar sin duda alguna pasa por una de las peores temporadas en su carrera debido a las constantes lesiones y el paupérrimo desempeño con el PSG de Mauricio Pochettino. Donde además, ha pasado a segundo plano con el fichaje de Lionel Messi y el nivel de Kylian Mbappé.

Su rendimiento y, sobre todo, la actitud que demuestra fuera de la cancha han dado que hablar. Ya que el astro brasileño se recupera de una lesión sufrida en noviembre y aún no se incorpora a los trabajos del cuadro parisino tras las fiestas de fin de año, en la que se le ha visto bastante alegre con un bota ortopedica de fiesta en fiesta.

El regreso del atacante está programado para este domingo y por el momento seguirá disfrutando de estos días en Brasil con permiso del club. Situación que despertó las críticas del ex mediocampista francés, Jérome Rothen que estuvo seis años en el PSG durante la década del 2000 y le pegó con todo a Ney.

"¿Cómo aceptar esto de un jugador que no ha estado en el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una baja proporción de goles y asistencias?", cuestionó en primera instancia.

Despedaza a Neymar

"Es menos eficiente. Envejece, gana peso sin parar y no lleva un estilo de vida adecuado", arremetió con todo al hueso y sin pelos en la lengua Rothen ante la forma en que se comporta fuera del terreno de juego.

Asimismo, fue categórico en que Ney ya no está en edad para despreocuparse, ya que no es el mismo de hace algunos años atras. "Cuando tienes más de 30 años, la recuperación no es como cuando tienes 25. Cuando haces tonterías, lo pones todo en riesgo", profundizó.

También aprovechó para lanzar sus dardos hacia Leonardo y asegurar que es el responsable. "Es inaceptable por parte del club, y vuelvo a culpar al director deportivo. Es él quien decide todo y da el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Pero ¿dónde estamos? ¡Es increíble!", sentenció.