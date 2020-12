Inter de Milán confirma que Christian Eriksen se marcha en enero: “No es funcional, está en el mercado”

Era un secreto a voces, pero que este martes se confirmó: Christian Eriksen no cumplió con las expectativas y en enero dejará de ser compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán.

La noticia la confirmó Giuseppe Marotta, director deportivo del equipo lombardo, quien en la previa del choque ante Hellas Verona aseguró que el danés no logró adaptarse al equipo y que le buscarán una salida del club.

“Eriksen está en el mercado, sí. Lo dijo Ausilio, y lo reitero. No es un castigo, le costó adaptarse, no es funcional y esto es un hecho que no perjudica su profesionalidad. Habrá que encontrar, claramente, una solución adecuada”, aseguró en Sky Sport.

“Nos veremos con (Antonio) Conte y hablaremos. Leo muchos nombres que no tienen nada que ver con nosotros. Para fichar, tendremos que dejar salir jugadores”, ratificando que el volante danés ya no seguirá en el club.

Esta noticia la celebran clubes como París Saint-Germain o Manchester United, pues son los principales clubes que buscan quedarse con los servicios de Eriksen. Sin embargo, a la fecha aún existen negociaciones oficiales por el volante.