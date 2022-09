París Saint-Germain afina los últimos detalles para comenzar su participación en la Champions League. Por la primera jornada del Grupo H, el PSG recibirá a la Juventus en la capital de Francia. Y en la antesala al duelo ante la Vecchia Signora, hubo una conferencia de prensa con dos miembros del plantel campeón de la Ligue 1. Uno fue Kylian Mbappé. Y el otro, el director técnico Christophe Galtier.

En el turno de Paul Larrouturou, periodista de LCI, los sacó del juego ante el elenco italiano. "Una pregunta extradeportiva. Alain Krakovitch, responsable del TGV (el tren de alta velocidad francés) ha tuiteado después de ver un video de Marco Verratti haciendo un viaje París-Nantes y Nantes-París en un avión privado", introdujo el reportero.

"El tuit dice 'París-Nantes está a menos de dos horas en TGV, insisto en mi propuesta de ofrecer al PSG un TGV adaptado a sus necesidades específicas para nuestros intereses comunes: seguridad, rapidez, servicios y movilidad ecológica. ¿Es una cuestión que usted se plantea? ¿Lo ha hablado con sus jugadores?", inquirió el comunicador. Y la respuesta fue impresentable.

Tanto Mbappé como Galtier se miraron fijamente unos segundos. Y el futbolista campeón mundial con Francia en Rusia 2018 soltó una carcajada que, lamentablemente, fue acompañada de varias risas de quienes estaban en la sala de prensa. La respuesta del técnico del cuadro parisino fue todavía peor.

"No me esperaba esa pregunta. Para ser honesto con usted, esta mañana hablé con la empresa que organiza nuestros viajes para ver si podemos viajar en un carro con una vela", ironizó el ex estratega del Niza, quien llegó al PSG para reemplazar al destituido argentino Mauricio Pochettino. Seguramente sí tenía en su memoria que la aerolínea qatarí Qatar Airways es uno de los auspiciadores del club de la Ciudad de las Luces.

La reacción de Mbappé y la respuesta de Galtier motivan críticas desde el Gobierno

Para nadie es un secreto. Lo que hagan los futbolistas que son estrellas en el mundo, como el francés Kylian Mbappé, tienen miles de ojos encima. Por eso la risotada del ex crack del Mónaco no pasó inadvertida ni para el Gobierno de Francia.

El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, fue quien sacó la voz para fustigar la conducta del seleccionado de Les Bleus y de Christophe Galtier, un experimentado técnico de 56 años que se encargó de mostrar que la edad no tiene nada que ver con el manejo de conocimientos sobre distintos temas. Y también dejó ver una ignorancia total respecto del cambio climático, un tema que debería ser tratado con cuidado por la mayoría de los habitantes de la Tierra.

"Todos debemos tomarnos en serio el calentamiento global. Es grave, se trata del futuro de nuestro planeta", afirmó el titular de la cartera. Pero no fue el único que salió al paso de esas reacciones. También lo hizo la ministra del Deporte, Amélie Oudéa-Castéra.

¿Qué dijo ella? Tuiteó en rigor, porque el descargo lo hizo en su cuenta oficial de Twitter. "Señor Galtier, usted nos acostumbró a tener respuestas más pertinentes y responsables. ¿Hablamos?", fue el mensaje que reprobó la respuesta de quien debía estar llamado, al menos, a poner un punto de reflexión respecto de un tema tan importante. Pero escogió el otro camino.