Kylian Mbappé es una de las grandes atracciones que tiene el arranque de esta Champions League pues busca liderar al PSG a la obtención de su primer título europeo, luego de un final de temporada pasada en la que le dio un portazo al Real Madrid que buscó su contratación al renovar contrato con los franceses.

Será hasta 2025 que el joven campeón del mundo en Rusia 2018 permanezca en el club de su país natal, por lo que los merengues pueden aún seguir en su panorama y así lo manifestó en una entrevista con The New York Times. "Nunca he estado allí, pero parece que es como tu casa, o algo así", indicó.

La teleserie de su no llegada a la capital española fue extensa. Desde la oferta en el verano europeo de 2021 de cerca de 200 millones de euros para comprar su ficha hasta lo ocurrido hace unos meses, cuando la institución blanca se llenó de confianza de adquirirlo libre pero finalmente no sucedió.

El propio delantero confesó que hubo todo tipo de elementos que influyeron en su decisión final, entre ellos una conversación con el máximo mandatario francés, Emmanuel Macron. "Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente sobre mi futuro, es algo loco. Me dijo: 'Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país. Puedes quedarte otro poquito. Cuando el presidente te dice eso, cuenta", indicó.

Las cifras millonarias del contrato de Kylian Mbappé

New York Times no solo publicó la entrevista con el atacante sino que, además, brindó detalles del jugoso contrato que firmó para quedarse en el PSG. Según pudieron conocer, en los tres años de su extensión recibirá una cifra levemente mayor a los 250 millones de euros, unos 84 por temporada.

Pero no fue solo eso lo que convención a Mbappé de no cambiar de rumbo sino que, además, el medio norteamericano afirmó que la prima por firma fue de 125 millones, lo más alto que se ha pagado en la historia por un deportista sin contrato.