Hugo 'el Loco' Gatti enciende el debate en España: "Hoy Benzema es mejor que Messi"

Este jueves, el Real Madrid puede cerrar su 34º Liga de España si vence al Villarreal en el Estadio Alfredo Di Stéfano. La campaña de los merengues es notable: llevan nueve triunfos consecutivos y solo suman victorias desde que regreso el fútbol tras la pandemia.

Un factor importante del alza del equipo de Zidane ha sido Karim Benzema, quien aparte de aportar con sus goles, ha desarrollado una faceta de creador de juego que ha ayudado mucho al resto de delanteros.

En la previa de la jornada en España, el ex portero argentino, Hugo Orlando Gatti destacó al ariete francés y lo puso por sobre Lionel Messi: "Yo lo vengo diciendo. Messi es un crack y todo lo que vos quieras, pero Benzema hoy es mejor que Messi. Es superior que Messi. Hace rato que no está bien Messi, quien ve fútbol sabe que no está bien, te das cuenta".

"Benzemá está rindiendo mucho más que Messi. Lo que está haciendo Benzemá, hacía mucho tiempo que no veía a un jugador del Real Madrid, sacando a Cristiano, que hace lo que hace él. Benzema es el Madrid, es todo, presencia, goles, habla, está metido. Messi no está, pero así y todo es Messi, pero no es el que queremos ver. Hoy no gana un partido", confesó el Loco en el programa El Chiringuito TV de España.

Para finalizar, Gatti reconoció que "ese Messi que corría en el aire no lo van a ver más. Es la lógica del deportista. Queda el talento. Es una cosa lógica, son 33 años, te agarra un bajón. Ese Messi que corría en el aire ya no lo vamos a ver. A partir de los 30 años los deportistas empiezan a caer".