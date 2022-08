Hinchas de Tigre le gritan de todo a Pablo Solari y confunden su nacionalidad: "Me dijeron hasta chileno sin Mundial"

Pablo Solari sigue brillando en River Plate. El Pibe, quien pasó de ser el héroe de Colo Colo a ser una de las promesas del elenco de Marcelo Gallardo, sumó una nueva pepa y este sábado fue el encargado de abrir la cuenta en el empate ante Tigre por la fecha 16 de la Liga Profesional de Argentina.

Al 37', el ex albo aprovechó una habilitación de Nicolás de la Cruz, quedó mano a mano con el portero Manuel Roffo y picó para poner el 0-1 en el Estadio José Dellagiovanna. El Pibe, quien marcó anteriormente ante Central Córdoba y Newell's, alcanzó su cuarta conquista en su tierra natal.

El encuentro terminó en un empate 1-1 entre ambos elencos, pero aquello no impidió que Solari se ganara algunos enemigos entre la afición de Tigre. Con la llegada del pitazo final, el jugador millonario recibió los insultos de la hinchada local, la cual lo sorprendió al darle una nueva nacionalidad.

"Olvídate, me gritaron de todo. Me gritaron hasta 'chileno sin Mundial'. No sé, porque vengo de Colo Colo se piensa que soy chileno, pero bueno", reveló el Pibe entre risas tras el encuentro.

El paso de Solari por Chile sin duda dejó a varios argentinos confundidos. Aunque formado en Talleres de Córdoba, el Pibe hizo su debut profesional en nuestro país junto al Cacique y fue aquí donde también ganó el primer título de su carrera.

En tal buen momento, el ahora "boom" de River Plate incluso se abrió a defender la camiseta de la selección chilena: solo en febrero de este año, el Pibe manifestó que, si caía la posibilidad de vestir la Roja, sin duda la evaluaría.

"Sería lindo jugar con Alexis y Ben Brereton", lanzó el Pibe en tal ocasión. Lo cierto es que tal deseo ya es parte del pasado y Solari solo piensa en su presente: mantenerse fuerte en la oncena del Muñeco Gallardo y pelear la Liga Profesional y la Copa de Argentina.