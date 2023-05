Moussi Zidane fue expulsado del estadio Parque de Los Príncipes por vestir la camiseta de Palestino, generando una polémica que ha dado la vuelta al mundo. El fracés de origen argelino rompió el silencio tras el episodio de discrimnación del que aún no tiene respuesta del PSG.

Hincha de la camiseta de Palestino: "Todavía no recibo respuesta de PSG, me sentí humillado"

Moussi Zidane dio la vuelta al mundo tras viralizarse el video del momento justo en que el Paris Saint-Germain lo echó sin razones ni motivos del estadio Parque de Los Príncipes cuando el fanático del fútbol vestía la camiseta de Palestino.

Todo indica que al PSG no le gustó que el hincha portara una camiseta alusiva a la causa Palestina, fuera o no esta la indumentaria oficial de un club de fútbol profesional tal como lo es el Paris Saint-Gemain.

“Me sentí humillado porque estaba con mi hermanito”, dijo el ciudadano francés de origen argelino en conversación con Radio ADN, manifestando que el PSG aún no le da ninguna explicación.

“Todavía no he recibido una respuesta del PSG. La seguridad me dijo que había un código de vestimenta, pero varios seguidores vestían camisetas de otros equipos”, sostuvo Moussi.

Por último, sentenció que “me hace feliz que el club Palestino me haya contactado. Usé esta camiseta porque representa a Palestina y amo a Palestina. Esta camiseta me la regaló mi padre”.

Cabe recordar que la polémica incluso llegó al Olympique Marsella de Alexis Sánchez. El OM aprovechó la ocasión para solidarizar con Moussi Zidane y su camiseta de Palestino recordando que el PSG no tiene buenos recuerdos de Chile por culpa de AS70 y su actuación frente a los parisinos.