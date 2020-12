Hija de Diego Maradona destroza a su abogado: "Menos mal no fuiste al velorio, la gente te gritaba 'Asesino'"

Ni después de su muerte, el entorno de Diego Armando Maradona deja de estar en conflicto. Este martes Dalma, hija del 10, lanzó un potente mensaje contra el abogado Matías Morla, quien se ha paseado por donde ha podido hablando de su representado.

A tráves de su cuenta de Instagram, la actriz de 33 años le dio con todo a la mano derecha del ídolo argentino, a quien acusó de esconderse y armar una polémica innecesaria por no poder asistir al funeral.

"Más cagón no se consigue", lanzó de entrada y al ver que no podía etiquetar a Morla en la red social. "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu 'mejor amigo'… Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé, te lo hubiera explicado perfectamente", agregó.

Dalma en sus primeros años, acompaña de Diego Maradona. Foto: Instagram

Dalma no se detuvo y reveló que "te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tienes alguna duda me la preguntas a mi cara a cara. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social".

"La gente te gritaba 'Asesino'"

Morla ha sido apuntado como uno de los principales responsables de la explotación que vivió Maradona en sus últimos años de vida, cuando era evidente que le costaba hasta caminar. Es por ello que la familia del 10 no le perdona que insista en seguir hablando de él.

"A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá. Y por último agradéceme… menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba 'Asesino'… Te ahorré un disgusto", sentenció Dalma.

Revisa los potentes mensaje de Dalma Maradona a Matías Morla, abogado de Diego: