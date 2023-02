El ex delantero de la selección francesa, Thierry Henry, se refirió al partido que hizo Mbappé frente al Olympique de Marsella. Dice que sigue siendo el jefe.

Este domingo el PSG derrotó como visita por 3-0 al Olympique de Marsella en el Stade Orange Velódrome por la fecha 25 de la Ligue 1.

El campeón del mundo, Kylian Mbappé, fue la gran figura del equipo visitante al marcar dos de los goles a los 25 minutos y a los 55', además de asistir a Messi en el otro tanto (29').

El atacante francés, quien regresó de una lesión para devolverle la alegría al club parisino, fue elogiado por su compatriota Thierry Henry en la televisión inglesa.

"Cuando Mbappé está así... Él no jugó (estaba lesionado) y no perdió contra el Marsella. Estaba entusiasmado por demostrar que sigue siendo el jefe y una vez más, lo hizo. Da miedo", señaló el ex Arsenal.

Henry se refiere al duelo que perdió el PSG frente al equipo de Alexis Sánchez en la Copa de Francia hace casi tres semanas.

"Cuando Kylian está en el campo, todo cambia y es un poco más fácil", añadió el también campeón del mundo en Francia 1998.

Lo cierto es que el PSG aseguró el liderato de la Ligue 1 con esta victoria y alcanzó los 60 puntos, ocho más que su escolta el Olympique de Marsella.

En la próxima fecha el equipo entrenado por Galtier recibirá al Nantes en el Parque de los Príncipes, duelo agendado para el 4 de marzo.