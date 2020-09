"He tomado la decisión más difícil de mi carrera": la sentida carta de despedida de Thiago Alcántara al Bayern Múnich

Thiago Alcántara fue una de las grandes figuras de la última Champions League. El hispano-brasileño se transformó en una de las piezas claves para que el Bayern Múnich se coronara campeón, uno de sus mayores logros como profesional.

El nivel mostrado hasta ahora lo ha llevado a transformarse en nuevo refuerzo del Liverpool de Jürgen Klopp, dando el gran salto a la Premier League la próxima temporada.

El seleccionado español tiene claro que en Alemania vivió los mejores años de su carrera, por lo que aprovechó la oportunidad para despedirse del club y sus hinchas.

En su última temporada con el Bayern Múnich, Alcántara alcanzó el triplete con una soberbia actuación en Champions League. Foto: Getty Images

A través de sus redes sociales, Alcántara publicó una emotiva carta dedicada a la institución bávara. "Sí. He tomado la decisión más difícil de mi carrera. Cerraré este capitulo en este maravilloso club en el que he crecido como jugador durante siete años", comienza explicando.

"Victorias, gloria y también tiempos complicados pero, de lo que estoy más orgulloso es de que llegué a Múnich como un jugar joven lleno de sueños y ahora me voy completamente satisfecho con el club, la historia y la cultura", agregó.

Alcántara recalcó que le duele tener que desligarse de todo lo vivido en la Bundesliga. "Aquí he aprendido a amar la tradición a la que también le estoy diciendo adiós, pero que nunca olvidaré: ‘Mia San Mia’. He experimentado momentos fantásticos en esta ciudad y en el Allianz Arena. Con mi familia bávara, que me ha tratado tan bien y me ha querido cada segundo".

Finalmente, el mediocampista dio a conocer sus motivos para partir a la Premier League. "Mi decisión es puramente por la naturaleza del deporte como jugador de fútbol. Quiero nuevos retos para desarrollarme todavía más. Bavaria será para siempre mi casa. Gracias, Bayern", sentenció.