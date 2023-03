Pese a algunos altibajos en esta segunda parte de la temporada, Erling Haaland sigue con su gran nivel en el Manchester City, siendo clave en la lucha por el título de su equipo con el Arsenal. Lleva seis goles en lo que va del año y Pep Guardiola sabe que buena parte del éxito que tengan depende del androide.

Un Haaland que realizó una curiosa entrevista donde reveló manías que tiene a la hora de hacer goles y cómo planifica sus tiempos de descanso. Una de las que más llamó la atención es que duerme con la pelota regalada luego de hacer sus hat-tricks.

"Sí, es verdad. Me gusta mucho cuando marco tres goles sentir la pelota un poco más. Es por eso que lo hago. Lo hago desde hace bastante tiempo. Se ha convertido en una rutina y es un tipo de hábito que tengo después de cada hat-trick. Espero seguir con eso", expresó.

Además, confesó que a la hora de despertar, le gusta hacerlo con el himno de la Champions League. "Sí, es verdad. Me gusta dormir mucho, pero me acuesto temprano y me levanto también temprano", agregó.

La próxima prueba que tendrá Haaland y compañía será el sábado 11 de marzo, cuando se enfrenten al Crystal Palace a las 14:30 horas de Chile. El noruego será titular en otra prueba más del City que busca acercarse al Arsenal en la tabla de la Premier League.