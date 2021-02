Goleador histórico del Mónaco alaba a Guillermo Maripán: "Es un gran jugador. Tiene una gran presente y mejor futuro"

Guillermo Maripán vive un dulce momento en la Liga de Francia con el AS Mónaco. El zaguero chileno se ha consolidado como titular y ha desarrollado una faceta goleadora que pone muy contentos a los hinchas del Principado.

En la última jornada, el Memo anotó un golazo de gran factura ante el mismísimo PSG y se convirtió en héroe monegasco. Es por esto que el goleador histórico del club, el italiano Delio Onnis, llenó de elogios al chileno.

En conversación con El Deportivo de La Tercera, el ex artillero señaló que Maripán "es un gran jugador, muy importante. Tiene una gran presente y mejor futuro. Ha sido un gran aporte para el equipo y lleva cinco goles. Para un defensor central eso es muy atípico. Acá la gente del club lo tienen por un jugador muy serio, aplicado, profesional y con un futuro bárbaro".

"Tiene una buena condición. Sale bien desde atrás, anda bien por arriba, ofensiva y defensivamente. Acá los comentarios por Maripán son excelentes", añadió el máximo goleador en la historia de la Ligue 1.

Consultado sobre si ve a Maripán como un posible referente del club en un futuro, Onnis puso la pelota en el piso: "Tanto no me quiero adelantar. Es prematuro decirlo. Este equipo ha tenido muchas figuras, pero el chico tiene toda la predisposición para triunfar en Monaco".

Otro tema que abordó el italiano fue sobre su fanatismo por el trabajo del ex entrenador de la selección chilena, Marcelo Bielsa: "Para mí Marcelo Bielsa es el mejor técnico del mundo. No me vengan a decir que nunca ganó nada. Claro, porque nunca estuvo en equipos con gran mayor poder adquisitivo. Me gusta la manera en que hace jugar a sus equipos. Y eso que no lo conozco en persona".

Por último, sobre el recambio de La Roja, el ex delantero afirmó que "hace unos cinco años, sí estaba muy interesado porque lo veía jugar muy bien a Chile. Había un par de jugadores -Arturo Vidal, Alexis Sánchez y compañía- estaban en su mejor momento. Pero el equipo jugaba bien, como equipo. El tema es que en la vida necesitas un recambio y no sé si ahora Chile está tan bien".