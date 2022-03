En los clásicos solo existe una opción y es ganar. Bien lo saben Gimnasia y Estudiantes, quienes animarán un nuevo Clásico de La Plata por la Copa de la Liga Profesional.

La 7° fecha del fútbol argentino estará marcada por la disputa de varios duelos que enfrentan a los rivales de toda la vida, como River vs Boca, Independiente vs Racing y Rosario Central vs Newell's. La Plata no se queda atrás y el Lobo con el Pincharrata se medirán en Estadio del Bosque.

Gimnasia no atraviesa por un buen momento en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, donde se encuentran en el 11° lugar del Grupo A con 5 puntos. En su más reciente presentación, cayeron por 4-0 ante el River de Paulo Díaz en el Estadio Monumental. El Clásico de La Plata aparece como una buena ocasión para revertir esta situación y Pipo Gorosito, DT del Lobo, lo sabe muy bien.

Estudiantes a diferencia de su rival, vive un muy buen presente. Es el líder del Grupo B con 13 puntos y durante la semana se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar a Everton por un 2-0 global. Si bien serán visitantes en este vital encuentro, el historial de los últimos años ante Gimnasia es muy favorable.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Gimnasia vs Estudiantes?

Gimnasia vs Estudiantes juegan este domingo 20 de marzo a las 16:15 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Gimnasia vs Estudiantes?

El partido será transmitido por TyC Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TyC Sports

VTR: 164 (SD) - 846 (HD)

DTV: 629 (SD) - 1629 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 195 (SD)

GTD/TELSUR: 87 (SD)

MOVISTAR: 750 (SD) - 893 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Gimnasia vs Estudiantes?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en AFA Play.