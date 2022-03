Ítalo Díaz resalta el tremendo nivel de su hijo en River Plate y señala a la prensa: "No se le ha dado la trascendencia"

De los jugadores que posiblemente estará en la nómina de la selección chilena uno de los momentos más envidiables lo está viviendo Paulo Díaz, quien brilla al máximo con River Plate y fue uno de los más destacados de los millonarios que se impusieron 4-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

De hecho, Marcelo Gallardo tuvo palabras de elogio hacia el defensor chileno. "Viene demostrando hace rato con buena presencia y regularidad. Es de jerarquía. Y que sigamos teniéndolo es muy bueno. Se va sintiendo con confianza, seguro, para ser uno de los referentes defensivos. Hace tiempo viene en gran nivel", afirmó.

El padre del jugador, el exfutbolista Ítalo Díaz, demostró su tremendo orgullo. "No es de ahora, es de antes, no sé si es molestia porque Paulo viene de hace rato, a Paulo no se le ha dado la trascendencia. La verdad yo lo disfruto, ya ni siquiera le tengo que decir algo", manifestó en conversación con RedGol.

El progenitor cree que el zaguero es más respetado en tierras transandinas que en casa. "En Argentina adoran al Paulo, yo he estado allá y la prensa, los periodistas, la gente... Imagínese vino un equipo mexicano y puso 10 palos encima y no lo vendieron", puntualizó.

En el clan de los Díaz hay mucha satisfacción por lo que se está viviendo, también con Nicolás quien en Mazatlán se ha convertido en la referencia del club desde la mudanza desde Morelia. Sin embargo, el caso de Nicolás es resaltante rindiendo al máximo en un gigante continental.