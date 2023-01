El mundo del fútbol vuelve a estar de luto, ahora por la prematura partida del goleador italiano Gianluca Vialli a los 58 años de vida, producto de un cáncer al páncreas. El insigne artillero de la Juventus dejó un gran legado y su muerte ha impactado en grandes figuras que ha tenido el deporte rey.

El holandés Marco van Basten ha sido uno de los tantos rostros del balompié mundial que ha lamentado la muerte del ex centrodelantero Gli Azzurri. “Qué pérdida... ¡Gianluca era un tipo tan agradable! Descansa en paz”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales.

Gianluigi Buffon, referente del pórtico italiano, manifestó su dolor: "No es fácil encontrar palabras ahora mismo. Eras un gigante, en la cancha y en la vida. Luchaste hasta el final con la cabeza alta con una dignidad única. La camiseta que me diste no tiene precio y cada vez que la miro no puedo evitar darte las gracias por todo lo que has hecho. El vacío que dejas es enorme", sentenció el dolido ex golero de la Juventus.

Por su parte, Andrea Pirlo, otro ídolo de Italia y la Juventus calificó a Vialli como "un ejemplo de coraje y dignidad, en el campo y en la vida. Adiós Luca Q.E.P.D”. En tanto, Alessandro del Piero, otro campeón mundial, presentó sus respetos. "Nuestro capitán. Mi capitán. Todo el tiempo.Descansa en paz Luca", posteó.

Otros exfutbolistas, como los argentinos Gabriel Batistuta y Javier Zanetti, también usaron sus redes para despedir a Vialli. Batigol publicó una imagen en donde figura junto a Gianluca Vialli y Roberto Mancini, mientras que el Pupi señaló: “Eras clase, elegancia, respeto. Dentro y fuera del campo todos los días Tu sonrisa permanecerá para siempre. Descansa en paz, Gianluca”.

Como futbolista, Gianluca Vialli logró casi todo con lo que un delantero puede imaginar. Internacional por la 'Azzurra', máximo anotador de la Serie A en la 1990/91, ganador de la Serie A dos veces (con la Sampdoria y la Juventus), campeón de la Copa de la UEFA y de la Champions League, esta última con 'La Vecchia Signora' en 1996, la última del equipo juventino.