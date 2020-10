Gerardo Pelusso desata su furia porque Elías Figueroa no está entre los mejores defensas de la historia: "Los europeos son burros"

Para muchos el ex defensa chileno Elías Figueroa es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en su puesto, por algo los brasileños lo querían nacionalizar para que jugara por el Scratch.

Sin embargo, para la revista France Football el ex Colo Colo no está ni siquiera entre los más destacados en la zaga, porque no lo pusieron en el lote de los centrales más destacados de todos los tiempos.

Esta situación desató la furia del ex entrenador Gerardo Pelusso, quien en diálogo con RedGol analizó la decisión del medio galo, y aprovechó de hacerlo pebre.

"Los europeos no entienden de estas cosas, ellos todavía creen que nosotros andamos con el arco y la flecha, no le des bola… ¿Cuál es la revista, la France Football? Ellos no existen, no saben nada de fútbol", comentó.

Elías Figueroa jugando por Chile - Getty

Su rabia fue mayor cuando supo que en el listado estaba el italiano Fabio Cannavaro y por ninguna parte apareció el nombre del chileno.

"¿Está Cannavaro? Yo puedo hablar con propiedad porque los vi jugar a los dos. Figueroa llegó en la década del ’60 acá, vino en 1967 a jugar por Chile un Sudamericano a Uruguay y Chile tenía un equipazo, y después en el ’70 fue la época de él. Yo vi jugar a Figueroa, y veo que en una revista está Cannavaro, Cannavaro, Cannavaro, y no está Figueroa, no leo nunca más en mi vida esa revista".

"Son burros, que aprendan de fútbol, ellos se creen que Europa es lo único que existe en el planeta", lanzó con furia el ex DT de Universidad de Chile.

La controversia sigue por la ausencia de Figueroa y muchos más en la lista.