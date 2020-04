Gary Neville describe a David Beckham como "el jugador más limpio" que ha conocido

Gary Neville jugó 10 años junto a David Beckham en el Manchester United y en la selección de Inglaterra, por lo que lo conoce muy bien y en entrevista con Sky Sports entregó sabrosos detalles de la convivencia.

“Me alojé con David Beckham durante unos seis meses, porque luego cada jugador pasó a tener su propia habitación. Tuve dos grandes problemas con Becks... Bueno, ¡él tuvo conmigo!”, comienza el relato del ex defensor.

“Solía acostarme a las 9 de la noche. Y me despertaba a las 5 de la mañana. Él se quedaba despierto hasta las 11 de la noche y quería levantarse a las 8 de la mañana. Así que esencialmente me mantenía despierto de 9 a 11 y luego lo levantaba a las 5 en la mañana, así que simplemente esa convivencia no estaba funcionando en absoluto”, contó entre risas Neville.

El hasta hace poco entrenador de la selección inglesa femenina da a conocer un dato desconocido hasta ahora de Beckham.

Él es la persona más limpia que conozco. Entra en su habitación, enciende velas, coloca fotos: todo tiene que ser absolutamente perfecto, ha sido así desde que tenía 18 años

“Yo, simplemente tiro todo por todas partes, así que simplemente no funcionó", cuenta Gary.

Otro rasgo característico del 7, es su lado místico. "Yo siempre estaba hablando, siempre discutiendo y él era todo lo contrario a eso. Escuchaba música, quería paz, querría relajarse y es todo el extremo opuesto del espectro de donde yo estaba”, cerró.