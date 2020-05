Gary Neville contra Carlos Tévez: "Me molestó que empezara a llegar tarde en su segunda temporada"

Al parecer Gary Neville no es de muchos amigos y hoy sumó a Carlos Tévez como una de las tantas personas criticadas por él. Recordemos que Neville es uno de los principales detractores de Alexis Sánchez.

El defensor comenzó con la palabras de buena crianza para el argentino. "Vamos a ser claros aquí. Tevez, durante un año, con Ronaldo y Rooney, fue impresionante. Ese tridente de ataque de Rooney, Ronaldo y Tevez en su apogeo estaba fuera de este mundo", expresó a Sky Sports.

Sin embargo, después se fue en picada con el goleador argentino que hoy milita en Boca Juniors. "Lo que me molestó de Tévez fue que dejó de trabajar en su segunda temporada. Comenzó a sentarse en la mesa de kinesiología, empezó a llegar tarde para entrenar, comenzó a perder el tiempo", detalló.

Carlos Tévez y Gary Neville

Además agregó que, "él estaba jugando en el club y yo no podía soportar eso, particularmente por ser como era en ese momento, que era una persona feroz del Manchester United que nunca pensó en otra cosa en mi vida, solo el United todos los días. Me sentí decepcionado porque, como profesional, no actuó de la manera correcta".

Para finalizar, Gary Neville dejó claro que su molestia no se debe a que pasó al archirrival. "Nunca tuve un problema con la gente que dejaba el club. David Beckham dejó el club, Cristiano Ronaldo dejó el club, Ruud van Nistelrooy dejó el club... Grandes, grandes jugadores. Pero había una manera de dejar el club y la forma de comportarse mientras estás allí. El problema que tuve con Tevez no fue que se fuera a jugar al Manchester City. Ese no fue el problema principal para mí. Fue la forma en que se desarrolló en los últimos meses. No me gustó", sentenció.