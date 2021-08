Pese a que nuevamente manifestó que no es su primera opción, el técnico valoró lo que está mostrando el Pitbull, que lo podría hacer revertir su postura.

Sinisa Mihajlovic abre la puerta a Gary Medel en Bologna: "Estoy muy feliz si me hace cambiar de opinión"

Una relación que está cambiando o, al menos, quedó la intención en público. Es que el técnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, tuvo palabras de elogio por la actuación de Gary Medel, en el empate 0-0 entre su equipo contra el Atalanta, por la segunda fecha de la Serie A de Italia.

"Le había hablado claramente a Medel, diciéndole que no era la primera opción, pero que era feliz si se quedaba. Ahora ya ha jugado dos grandes partidos: un defensa que juega así a todo el mundo le gustaría. No sé qué hará ahora, pero estoy muy feliz si me hace cambiar de opinión y se merece el lugar", comentó Mihajlovic tras el encuentro.

Es que el técnico se mostró contento con la actuación de sus jugadores, donde destacó que "no todos pueden empatar contra el Atalanta".

"Dada la fuerza del oponente, mis muchachos fueron buenos. Hoy mostramos espíritu de equipo, ganas de hacer todo lo posible para no llevar goles, a pesar de un terreno en mal estado. Quiero un Bologna así: tienen que pasarlo por encima para marcar goles", enfatizó el entrenador.

Gary Medel jugó los 90 minutos por Bologna.

Si bien no hubo una postura clara en referencia a los seleccionados nacionales del Bologna, ni lo que pasará en específico con Gary Medel, luego de que en Italia decidieron apoyar a los equipos que se negaran a facilitar a los jugadores para las Eliminatorias Sudmericanas para el Mundial de Qatar, el técnico destacó la gran cantidad de citados que posee en su plantel.

"Espero que nadie se lesione durante el parón internacional. Hay 14 o 15 jugadores que se irán, es una gran satisfacción para Bolonia tener tantos jugadores internacionales", cerró.