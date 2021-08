Gary Medel desafía a toda Europa y no se pierde las Eliminatorias Qatar 2022: "Si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa"

Con Gary Medel no se metan. El defensor del Bologna de Italia y la selección chilena es número puesto en la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 que se avecina, y dejó muy clara su posición frente al bloqueo de las liga europeas.

En una conexión vía Twitch, el Pitbull habló golpeado sobre la posibilidad de que se vete su participación con la Roja en los duelos de septiembre contra Brasil en Santiago (2), Ecuador en Quito (5) y Colombia en Barranquilla (9), claves en el sueño de ir a la próxima Copa del Mundo.

"Yo sí voy, sí voy, si voy, sí voy, sí voy. Si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa... ah. Y era no más", sentenció el pilar de la Generación Dorada mientras se divertía con un videojuego esta mañana en Italia.

El carismático defensor no ofreció duda alguna a su presencia en el equipo que lidera Martín Lasarte, y que debe apersonarse entre domingo y lunes en Santiago para preparar las próximas jornadas de las clasificatorias.

"No hay trance si es que no. No hay trance si es que no cabros, no hay trance", repitió el zaguero nacional, que suma 134 partidos y siete goles por la selección chilena, desde su debut bajo el mando de Nelson Acosta en abril de 2007.

Recordemos que en el Betis de España, Manuel Pellegrini aseguró la presencia de Claudio Bravo en las eliminatorias. Así mismo, Arturo Vidal confirmó presencia y Francia permitirá la venida de Guillermo Maripán.

La selección chilena se encuentra en una delicada posición que le impide dejar puntos en el camino de las eliminatorias. Hoy se encuentra en la séptima posición con seis unidades en seis partidos disputados.

