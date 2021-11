El ex futbolista del Sheffield United, Terry Kennedy colgó los botines con 26 años debido a las lesiones de la rodilla y ahora alejado de las canchas se ganó la loteria.

La historia de Terry Kennedy: El ex jugador del Sheffield United que se retiró por lesiones y ahora se ganó la lotería

Terry Kennedy desarrolló su carrera profesional en la Championship, League One y League Two. Sin embargo, las lesiones provocaron que el ex defensor fuera bajando cada vez de categorías en el fútbol inglés. Desde que colgó los botines, pese a que prometía mucho como central, se ha dedicado a un trabajo más modesto y alejado de las canchas.

Le tocó vivir el lado más amargo del fútbol debido a las lesiones y con sólo 26 años, la rodilla no aguantó más. El sueño de llegar a la Premier League se esfumó antes de lo esperado, ya que militaba en Sheffield United junto a Harry Maguire, capitán del Manchester United y la selección de Inglaterra.

Kennedy debutó a los 17 años en el cierre de la temporada 2010/11, en un partido ante Swansea City en el Liberty Stadium. En aquel entonces los Sables militaban en segunda división y atravesaban uno de los peores momentos de su historia.

A dos años de la triste decisión, ha vuelto a ser noticia y no específicamente por el fútbol. Al parecer el destino le tenía una sorpresa, ya que hace algunos días Kennedy recibió la jugosa noticia de ser el ganador de la lotería nacional con un premio de casi 1,4 millones de euros.

La gran noticia

El momento en que Terry Kennedy se entera de la noticia se ha hecho viral en las diversas plataformas de internet gracias a sus compañeros de trabajo que grabaron mientras el ex futbolista de 28 años se comunicaba por teléfono con el personal del concurso.

“Terry ¿Estás listo?”, le consultó la operadora. “Acabo de confirmar que ganaste un millón de libras esterlinas”, le asegura la mujer tras el celular. La frase no llegó a completarse, ya que los colegas estallaron de emoción mientras Kennedy se pone a llorar y agarrarse la cara.