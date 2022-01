Aston Villa al parecer tendría todo acordado para incorporar a sus filas a Philippe Coutinho, quien no es considerado en Barcelona. Sin embargo, Steven Gerrard actual entrenador del cuadro inglés no quiso entrar en mucho detalle, pero si se deshizo en elogios para el volante.

El ex futbolista británico en la conferencia de prensa previa al partido del próximo lunes entre sus pupilos ante Manchester United por la FA Cup, se mantuvo al margen del posible fichaje del mediocampista brasileño de 29 años en los Villanos.

"Nunca hablaré de jugadores con contrato en otros clubes porque no me gustaría que alguien lo hiciera con los nuestros", lanzó en primera instancia.

Sin embargo, no quiso dejar pasar la ocasión para rendirse ante el que fuera su compañero de equipo en Liverpool por tres temporadas. "Estamos hablando de un jugador individual de clase mundial. No creo que te pongan el apodo de 'El Mago' si no eres un futbolistas especial", aseguró con toda confianza Stevie G.

En ese mismo contexto, el eterno capitán y leyenda de los Reds pone los paños fríos con el fichaje del futbolista azulgrana. "Aprecio que su nombre esté vinculado a nuestro club, pero hay otros cinco equipos de la Premier y otros de Europa que también suenan para él", remarcó.

"Es alguien a quien respeto mucho. Pero no quiero meterme en especulaciones porque es un jugador del Barcelona", sentenció Steven Gerrard.

Por el momento, el futuro de Philippe Coutinho en Barcelona aun no se esclarece, aunque desde Aston Villa ya dejan demostrado que le abren las puertas y estarán encantados en contar con sus servicios.