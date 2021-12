El referente y capitán de Newell's Old Boys anunció su retiro del fútbol profesional, por lo que los argentinos piden que el mundialista en tres ocasiones con la albiceleste tenga sus despedida de la selección en las próximas fechas eliminatorias.

El jugador argentino Maxi Rodríguez, sorprendió a todos el pasado viernes al anunciar su retiro del fútbol profesional a sus 40 años. El mediapunta de Newell's Old Boysfue mundialista en tres ocasiones con la selección de Argentina, por lo que los hinchas quieren despedirlo a lo grande.

La Fiera, capitán y referente del conjunto Leproso publicó un video en sus redes sociales donde daba a conocer la noticia. "Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar", anunciaba.

El pasado martes tras el empate sin goles del conjunto Rojinegro ante Boca Juniors el histórico jugador agentino confirmó su decisión. Por lo que, la dirigencia de Newell's llamó a sus fanáticos a llenar el estadio para la "Última función de Maxi Rodríguez".

Los argentinos quieren llenar de homenajes al futbolista que estuvo presente en el Mundial de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde se destaca el mítico golazo de volea ante México por los octavos de final de su primera cita planetaria. Y ya comienzan a hacer campaña para hacerle la despedida con la camiesta albiceleste en las próximas fechas de Eliminatorias Sudamericanas.

"#ParaLaFieraLaSelección Maxi, ídolo leproso y argentino, merece su despedida en los partidos de eliminatorias que vienen. Sumate para que #Scaloni convoque a La Fiera y el pueblo argentino le de su despedida", dice el comunicado a través de Twitter por "Autoconvocados Newell's Old Boys".

A su vez, el partido contra Banfield será el próximo lunes 6 de diciembre a las 21:30 horas en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y significará la despedida oficial del capitán de La Lepra por la fecha 24 de la Liga Profesional Argentina.

