Franz Beckenbauer calienta el clásico alemán y asegura que Bayern Múnich llega en buena forma a enfrentar al Borussia Dortmund

El histórico ex jugador germano, Franz Beckenbauer, está confiado en la manera en que el Bayern Múnich llega a enfrentar el Clásico Alemán ante Borussia Dortmund este martes en el Signal Iduna Park, en un duelo que podría estrechar aún más la lucha por el título de la Bundesliga.

Beckenbauer, de 74 años, es presidente honorífico del Gigante de Baviera, por lo que sigue con atención todos los pasos del equipo, y luego de 5-2 propinado por el Múnich al Frankfurt en la fecha 27 del torneo alemán se mostró contento con el presente de la escuadra que hoy tendrá un partido vital ante los negriamarillos:

"El Bayern Múnich está en muy buena forma", aseguró el ex defensor, que además destacó la entereza del plantel para ganar un duelo jugado en particulares medidas debido al coronavirus: "Bajo estas circunstancias, sin aficionados y sin ambiente, fue un partido de fútbol excelente. Felicidades a los dos equipos, jugaron un fútbol muy, muy bueno", comentó.

En relación al duelo de este martes a las 12:30 horas, donde los elencos de Erling Haaland y Robert Lewandowski podrían acortar la distancia de 4 puntos que los separa en la tabla de la Bundesliga, Beckenbauer aseguró que los hinchas verán un gran partido pese a no poder estar presenten en las gradas del Signal Iduna Park.

"No es lo más satisfactorio para cualquier aficionado al fútbol, porque no está permitida la entrada al estadio. Pero en lo que respecta al rendimiento de los jugadores, no hay ninguna diferencia", comentó el Káiser y agregó: "Creo que se puede justificar si todos juegan según las reglas".

