Beckenbauer alaba a Pelé: "Tenía tres corazones, para el fútbol, su familia y las personas"

El ex futbolista alemán fue compañero del astro brasileño en el New York Cosmos y le dedicó unas emotivas palabras tras conocerse su muerte. Haciendo alusión a su ciudad de origen, Tres Corazones en Minas Gerais, Franz Beckenbauer aseguró que Edson Arantes do Nascimento tenía esa característica.