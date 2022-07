La prensa brasileña indica que Flamengo está cerca de fichar a Erick Pulgar para potenciar al elenco carioca, debido a que no tiene cabida en la Fiorentina para esta temporada.

Erick Pulgar aún no define su futuro. A pesar de estar en el plantel de la Fiorentina en la pretemporada, no está considerado en el elenco viola, por lo que le buscan un club para que pueda seguir su carrera.

En ese escenario que es que apareció el Flamengo para ficharlo y juntarlo con Arturo Vidal. Esto de cara a lo que será la segunda parte del Brasileirao y de la Copa Libertadores, que es el gran objetivo del elenco carioca.

El periodista Eric Faria de SporTV aseguró que el camino está avanzado entre ambas partes, por lo que en los próximos días se puede sellar la llegada del formado en Antofagasta a Brasil.

Globo recogió la noticia para asegurar el inminente fichaje de Pulgar, recordando eso sí asuntos extrafutbolísticos como el atropello fatal a una persona y la denuncia por violación que lo afectó hace pocas semanas.

El último club del seleccionado nacional fue Galatasaray, donde jugó once partidos en la segunda mitad de la liga turca. Su rendimiento no fue el óptimo, por lo que tras el préstamo decidieron no continuar con el jugador en sus filas.

El 1 de mayo fue el último partido que jugó en Turquía, por lo que debe agarrar ritmo para volver a la alta competencia debido a la inactividad de casi tres meses, aunque la pretemporada lo ha ayudado a eso.