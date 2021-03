¡Fin de una era! Gianluigi Buffon revela la fecha de su retiro: “En mi mente, realmente hay un tope para mi carrera"

El legendario Gianluigi Buffon, campeón mundial con Italia y actual portero de la Juventus, anunció en las últimas horas noticias acerca de su retiro del fútbol profesional, poniéndole como fecha tope el año 2023.

Actualmente histórico cuidatubos italiano vive su vigésima sexta temporada en el balompié, tras una carrera que comenzó a los 17 años, en noviembre de 1995, y que se extiende hasta hoy con gran éxito.

Sin embargo, el amigo de Arturo Vidal ya comenzó a vislumbrar su retiro de la actividad, y así lo confirmó a The Guardian en una extensa entrevista, donde no tuvo inconvenientes en revelar cuándo espera colgar los guantes.

“En mi mente, realmente hay un tope para mi carrera, junio de 2023, es el máximo. Ese es el máximo, realmente, realmente el máximo. Pero también podría dejar de jugar en cuatro meses" confidenció el portero.

Buffon tiene contrato vigente hasta fin de temporada junto a la Vecchia Signora, y aunque muchos ya hablan de una inminente renovación el arquero aseguró que "he aprendido que nada es seguro en la vida".

Buffon estaría cerca de renovar con la Vecchia Signora.

A diferencia de otros futbolistas, quienes ven el retiro como algo traumático, Gigi Buffon pareciera no tenerle miedo a la vida después del fútbol:

“Soy una persona que realmente no necesita nada cuando estoy en casa con mi esposa y mis hijos. Hablamos de todo, y tengo tiempo para dedicarme a tomar información, a ver nuevas curiosidades. Me siento una persona que sigue creciendo. No sé si estoy mejorando o empeorando. Espero mejor! Pero hacer esto me hace sentir bien", relató.

Por último, y pese a ponerle fecha de caducidad a su exitosa carrera, Gianluigi Buffon se siente en un gran momento a sus 43 años:

“Dicen que cuando llegas a mi edad, el declive ocurre de una vez, de un momento a otro. No lo creo. Siento lo que siento, y las sensaciones que tengo dentro de mí no me hacen pensar que va a haber un colapso repentino", cerró.