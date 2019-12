Fernando Batista, DT de Argentina: "Tengo miedo de que no me den a los jugadores. Si no me los dan iremos con menos"

Un mes queda para que comience el Preolímpico de Colombia que entregará dos pasajes para los Juegos Olímpicos 2020.

Y en Argentina, más que a los rivales, el verdadero miedo del entrenador Fernando Batista, es a que los clubes no le faciliten a sus seleccionados.

"Tengo miedo de que no me den a los jugadores. Si no me los dan iremos con menos porque la lista de 22 ya la di; salvo que sea por lesión", aseguró el estratega en Radio La Red.

Por ejemplo, San Lorenzo ya avisó que no facilitará a Adolfo Gaich y Marcelo Herrera, por que los necesitan para jugar fechas claves en la SuperLiga Argentina.

El hecho de que se juegue en forma paralela el campeonato sudamericano y la liga Argentina, tiene muy nervioso a Batista.