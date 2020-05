Felipe Melo: "Lautaro Martínez es el futuro delantero del fútbol Mundial. Se necesitarán siete Felipes Melo"

El mediocampista brasileño del Palmeiras y ex Internazionale Milán, Felipe Melo, llenó de elogios a Lautaro Martínez y considera que el delantero argentino es sandía calada para el ataque del Barcelona.

“Lo conozco, lo veo jugar porque soy fanático del Inter. Es un jugador que, además de trabajar mucho, me recuerda a Gabriel Jesús, que trabaja mucho sin el balón, roba el balón, pelea y marca muchos goles. Para mí será el futuro delantero del fútbol mundial”, dijo Melo a Olé.

Agregó que “tiene 22 años, pero tiene poder, es fuerte y tiene una meta. El atacante siempre debe tener uno. Me encanta como jugador. Por ejemplo, Lukaku tiene tanto poder pero no tanta calidad. Antes de llegar al Inter, dije que Lukaku habría sido perfecto con el argentino, que no es rápido pero es muy fuerte, tiene resistencia. Lautaro sale más del área, actúa como el segundo delantero, lleva la pelota y se la juega”.

Incluso, Melo ya espera ver al argentino en el Barcelona, ideando hipótesis de los que sería el ataque culé con Martínez y quizá Neymar.

“Quiero ver cómo jugará Martínez en el Barça. Ya tienen a Suárez, y no hay necesidad de hablar de Suárez, uno de los cuatro mejores delanteros del mundo de hoy. Llega Lautaro: Messi, Suárez y Neymar y el argentino del Inter imaginan... Se necesitan al menos siete Felipe Melo que pateen en el medio del campo para detenerlos, y de lo contrario un árbitro amistoso sería inmediatamente tarjeta roja, terminaría 7-0”, sentenció.