Kun Agüero aclara sus dichos contra Lautaro Martínez: "No entres en esta porque no es así"

En su exitosa faceta gamer, Sergio Agüero se ha transformado en todo un referente. Esto hizo que un grupo de players argentinos lo agregara a una conversación, donde uno de ellos dijo que prefería a Lautaro Martínez.

Ante esto, el Kun lanzó una irónica declaración, señalando que "tendrá que hacer 50 goles en la Selección" para ser como él. La frase causó revuelo al otro lado de la cordillera y Europa, por lo que el delantero del Manchester City salió a aclarar todo.

También en un streaming jugando, Agüero explicó que "vi el video y (el comentario) fue jodiendo. ¿Por qué no ponen cuando hablo de Lautaro, cuando digo que si él se propone puede llegar a los 50 goles y superarlos porque es un buen delantero a mí me gusta? ¿Por qué no ponen esas cosas? Pregúntenselo".

Lautaro Martínez y Sergio Agüero han sido una dupla de meter en Argentina. Foto: Getty Images

"¿Quieren buscar cositas? No las van a encontrar, se los digo a ustedes. No van a encontrar nada. Lautaro sabe quien soy, hace un ratito estuve hablando con él. Lauta no entrés en esta porque no es así", agregó.

Con esto el atacante de los ciudadanos espera dejar atrás cualquier confusión con la figura del Inter de Milán, que por estos días está en la órbita del Barcelona de Lionel Messi.