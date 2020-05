Fabio Capello vuelve a "matar" a Ronaldo por su paso en Real Madrid: "Estaba gordo y no quería perder peso"

El entrenador italiano Fabio Capello reconoció que uno de los mejores jugadores que le tocó dirigir fue Ronaldo, pero criticó el accionar del brasileño fuera de la cancha.

El ex DT de Real Madrid volvió a hablar de El Fenómeno, recordando sus problemas para mantener un buen peso, situación que provocó que no rindiera como esperaba.

Capello, además, ejemplificó que la dupla entre el goleador y el ex delantero neerlandés Ruud Van Nistelrooy no resultó como esperaba.

"Tenía una calidad impresionante, cuando lo puse junto a Van Nistelrooy, pensaba que podían meter muchos goles y perdimos seis partidos. Es verdad que estaba muy gordo y no quería controlar y bajar de peso. Sobre el papel era la mejor pareja, en el campo de los peores. El resultado no fue muy bueno", dijo a Cadena Ser de España.

Capello habló de Ronaldo - Getty

Además, el italiano aclaró las palabras sobre el supuesto olor a alcohol que había en el camarín merengue, el que habría sido de Ronaldo.

"Me dijo (Van Nistelrooy) tiempo después que había olor (a alcohol). Yo no miento y no me voy a inventar nada sobre alguien que me encantó como jugador y como persona. A mí nunca me olió a alcohol. Yo estaba en otra zona. No vamos a hacer de esto algo importante", aseguró.